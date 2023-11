CDU und SPD einig über verkürzten Abschiebestopp im Winter

Berlin. In einer nächtlichen Spitzenrunde haben sich die führenden Köpfe der Berliner Regierungskoalition aus CDU und SPD über wichtige Themen im Umgang mit Geflüchteten verständigt. So wird der lange umstrittene Abschiebestopp für Geflüchtete in der kalten Jahreszeit nicht abgeschafft, aber zeitlich verkürzt.

Künftig sollen Ausreisepflichtige nur noch zwischen dem 22. Dezember und dem 28. Februar nicht mehr ihre Heimatländer oder andere Staaten abgeschoben werden. „Der Weihnachtsfrieden ist gewahrt“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Freitag der Morgenpost. „Aber es ist selbstverständlich, dass Straftäter und Gefährder wie bisher vom Abschiebestopp ausgenommen werden“, so die Senatorin.

Die CDU drängte auf strengere Linie – Innensenatorin sieht nun „Weihnachtsfrieden“ gewahrt

Die CDU hatte auf eine strengere Regelung gedrängt. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte in einem Interview erklärt, die Stadt müsse sich fragen, ob sie sich einen Winterabschiebestopp von Oktober bis April leisten könne. und damit für Kritik in der SPD gesorgt. Tatsächlich galt bis zu der nun erfolgten Einigung offiziell die Linie der früheren rot-grün-roten Koalition, die Abschiebungen zwischen Januar und März verboten hatte. Gleichwohl waren im vergangenen Winter mehr als 150 Personen aus Berlin in ihre Heimatländer oder in EU-Staaten, wo sie bereits registriert waren, zurückgebracht worden.

Als vollziehbar ausreisepflichtig gelten in Berlin derzeit rund 2300 Personen, deren Asylanträge die Behörden abgelehnt haben. 14.000 weitere sind ausreisepflichtig, werden aber geduldet, etwa weil ihre Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen wollen. Tatsächlich abgeschoben hat Berlin im laufenden Jahr etwas mehr als 1000 Menschen.