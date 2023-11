Signa-Karstadt-Krise wird Thema im Abgeordnetenhaus

Wie der Stopp auf den Baustellen Berlin trifft und was er für betroffene Kaufhäuser bedeutet, wird in der Aktuellen Stunde diskutiert

So soll das Karstadt-Gebäude am Leopoldplatz einmal aussehen. Ob daraus noch etwas wird, ist unklar.

Berlin. Die Turbulenzen um den österreichischen Immobilien- und Kaufhauskonzern Signa und die Folgen für Berlin werden am Donnerstag die Aktuelle Stunde im Abgeordnetenhaus bestimmen. Darauf hat sich der Ältestenrat des Landesparlaments am Dienstag verständigt. Der Vorgang ist insofern ungewöhnlich, als der Vorschlag für das Thema von den Oppositionsfraktionen der Grünen und Linken kam. Die CDU, der eigentlich das Recht zusteht, die Debatte zu bestimmen, verzichtete auf ihren Plan, über die Digitalisierung zu reden und ließ die Diskussion über Signa zu.

Das Unternehmen hat die Arbeiten auf all seinen Berliner Baustellen gestoppt, weil ihm angesichts gestiegener Zinsen und verteuerter Baupreise das Geld auszugehen drohte. Betroffen sind mehrere Bürohausprojekte vor allem in der City-West.

Der Fall des Projektentwicklers ist heikel, weil ihm auch die letzten Warenhäuser gehören

Inzwischen ist Firmengründer René Benko von Bord gegangen und hat die Führung an den Sanierer Arndt Geiwitz abgegeben. Der Fall des Projektentwicklers ist deswegen besonders heikel, weil Signa auch die letzte deutsche Warenhauskette GaleriaKarstadtKaufhof gehört. In Berlin hatte der Konzern geplant, die betagten Kartstadt Standorte am Neuköllner Hermannplatz und am Kurfürstendamm durch Neubauten und Modernisierungen in eine Zukunft zu führen.

Fallen diese Projekte aus, könnte den Warenhäusern wie zuvor anderen Standorten mittelfristig die Schließung drohen. So jedenfalls hatte Signa gegenüber Skeptikern seine Hochhaus- und Modernisierungspläne begründet. Mit dem Senat hatte Signa vereinbart, in die Warenhäuser zu investieren und sie zu erhalten, wenn ihm die Stadt beim Baurecht entgegenkäme. Wie es mit dem bereits geschlossenen und zum Umbau vorbereiteten Standort am Weddinger Leopoldplatz weitergeht, ist ebenfalls noch offen.

Grüne und Linke fordern, der Senat solle die Zusammenarbeit mit Signa beenden. Das Unternehmen habe seine Zusagen aus der Vereinbarung mit dem Land gebrochen. Signa sei ausschließlich an der Entwicklung der Immobilienprojekte interessiert, so die Kritik. „Das darf jetzt nicht auch noch dadurch belohnt werden, dass die bisherigen Planungen weiter durchgezogen werden und durch gültiges Baurecht der erzielbare Verkaufspreis der Immobilien deutlich gesteigert wird“, so die Linken. Stattdessen sollte der Senat Möglichkeiten prüfen, die Immobilien in die öffentliche Hand zu bekommen und einen Neustart der Planung vornehmen.