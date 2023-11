Berlin: Polizist trifft Kollege bei Übung mit scharfer Munition

Der Berliner Polizei stehen interne Ermittlungen ins Haus. Ein 27-jähriger Beamter schoss einem Übungspartner in die Schulter.

Berlin. Wer sich für eine Karriere bei der Polizei entscheidet, ist sich der Gefahr bewusst, Verletzungen oder schlimmeres im Dienst zu erleiden. Vom eigenen Kollegen angeschossen zu werden, gehört wahrscheinlich nicht zu den erwartbaren Risiken. Genau das soll aber einem 25-jährigen Polizeibeamten bei einer Übungseinheit in Berlin-Moabit am vergangenen Donnerstag passiert sein. Das berichte die „BZ“. Demnach wurde er von seinem Kollegen bei einem Trainingsunfall mit der Dienstwaffe schwer verletzt. Die Kugel bohrte sich in die Schulter der Einsatzkraft. Pikant: Offenbar war die Übungseinheit für Festnahmetechniken bereits beendet, als der Schuss fiel.

Erneuter Zwischenfall: Im August schoss ein Nachwuchspolizist seinem Bruder in den Hals

Abgegeben wurde der Schuss im Dienstgebäude in der Moabiter Kruppstraße. Wie die „B.Z.“ berichtete, hatte die 12. Hundertschaft ihre Einheit mit ungeladenen Pistolen bereits beendet, als sich die beiden involvierten Polizeibeamten zu einer Wiederholungsrunde entschlossen. In der Zwischenzeit hatten sie allerdings ihre Dienstwaffen wieder mit scharfer Munition geladen.

Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall am Donnerstag, dem 9. November, gegen 21 Uhr. Der getroffene Polizeibeamte wurde anschließend vor Ort erstversorgt und anschließend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 27-jährigen Schützen leitete die Berliner Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die „ungewollte Schussabgabe“ ist nicht der erste dieser Art. Erst im August hatte ein junger Polizeianwärter seinem 15-jährigen Bruder beim Vorführen der Dienstwaffe einen beinahe tödlichen Schuss in den Hals versetzt.