Während Militärdiktatur Mord in 23 Fällen: Ex-Offizier stirbt vor Anklage

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hatte Anklage wegen Mordes in 23 Fällen gegen einen argentinischen Ex-Militärangehörigen erhoben. Am Mittwoch wurde allerdings bekannt, dass der 75 Jahre alte Mann im Oktober gestorben ist, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mitteilte.