Verkehrsverwaltung plant mehr Parkverbote für E-Scooter

Bei der Lenkung des E-Scooter-Verkehrs in der Berliner Innenstadt setzt die Landesregierung nicht nur auf weniger Fahrzeuge. Es seien weitere regulierende Maßnahmen vorgesehen, sagte Verkehrssenatorin Manja Schreiner am Donnerstag bei der Sitzung des Abgeordnetenhauses. E-Scooter auf Geh- und Fahrradwegen seien zum Ärgernis geworden, es sei notwendig, mehr Ordnung zu schaffen. Dazu gehöre es, die Zahl der E-Stehroller im Innenstadtbereich von rund 25.000 auf 19.000 zu verringern. Außerdem sollen die Parkverbotszonen erweitert werden, besonders im Bereich von Senioren- und Pflege-Einrichtungen, so die CDU-Politikerin.