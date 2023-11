Berlin: Granatenfund am Gendarmenmarkt in Mitte

Zollfahnder fanden in einem Berliner Haus ein Sturmgewehr, in Kreuzberg gab es eine Messerstecherei. Die Blaulicht-News im Blog.

Im Bereich einer Baustelle wurde am Mittwoch eine Granate gefunden. Polizei und LKA waren vor Ort. Noch am Mittwochabend wird sie abgeholt.

Ein Fahrradfahrer ist nach einem Unfall im Juli gestorben. In Oranienburg wurde möglicherweise eine Weltkriegsbombe gefunden. Und am Kottbusser Tor kam es am späten Dienstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung, die blutig endete.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 15. November: Sechs mutmaßliche Drogendealer nach Durchsuchungen festgenommen

19.32 Uhr: Ermittler der Polizei und des Landeskriminalamtes haben in mehreren Teilen Berlins Wohnungen und Fahrzeuge von mutmaßlichen Drogendealern durchsucht. Sechs Männer im Alter zwischen 18 und 49 Jahren wurden vorläufig festgenommen, wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft gemeinsam am Mittwoch mitteilten. Fünf von ihnen sollen den Angaben zufolge am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Den Männern wird vorgeworfen, als Bandenmitglieder seit Dezember 2022 Heroin und Kokain in sogenannten Szenekugeln verkauft zu haben. Die Drogen sollen sie demnach an den S-Bahnhöfen Innsbrucker Platz, Bundesplatz und Südende, sowie den U-Bahnhöfen Ullsteinstraße, Alt-Tempelhof und Rathaus Schöneberg vertrieben haben.

Die Ermittler stellten am Mittwoch auch 190 Heroin- oder Kokain-Konsumeinheiten sowie 25 000 Euro Bargeld und diverse Datenträger sicher. Die Durchsuchungen in den Stadtteilen Neukölln, Spandau, Rudow, Tempelhof-Schöneberg, Adlershof und Alt-Hohenschönhausen hatten am Morgen begonnen.

Graffiti-Schmierer wird in Pankow festgenommen und verliert kurzzeitig das Bewusstsein

14.22 Uhr: Die Bundespolizei hat in der vergangenen Nacht einen Graffiti-Schmierer in Pankow festgenommen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, hatten die Einsatzkräfte gegen 3.45 Uhr beobachtet, wie ein Mann über die Schallschutzwand in der Nähe des S-Bahnhofs Pankow-Heinersdorf kletterte. Als die beiden Beamten den Mann ansprachen, warf er einen Stift nach den Einsatzkräften und versuchte zu fliehen. Dabei stolperte er und fiel zu Boden. Die Polizisten nahmen den 25-Jährigen fest.

Bei der Durchsuchung wurden ein Stift und eine geringe Mengen einer betäubungsmittelverdächtigen Substanz sichergestellt. Zudem wurden in der Nähe frische Schmierereien festgestellt. Ein Richter ordnete eine Blutentnahme beim 25-Jährigen an. Auf dem Weg zur Dienststelle verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Der 25-Jährige kam nach Abschluss der ärztlichen Behandlung und der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Polizei verhaftet Israel-Hasserin

13.55 Uhr: Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Neukölln hat die Berliner Polizei am Mittwochmorgen eine 26-Jährige verhaftet. „Gegen die Beschuldigte besteht der dringende Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, nämlich zur Brandstiftung, zu schwerem Landfriedensbruch, Raub, Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung, sowie der Verdacht der Billigung derselben“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittag mit. Mehr darüber lesen Sie hier.

Granatenfund am Gendarmenmarkt

13.05 Uhr: Am Gendarmenmarkt in Mitte wurde am Mittwoch im Bereich einer Baustelle eine Granate entdeckt. Die Polizei sperrte den Bereich an der Markgrafenstraße ab. Auch das LKA war vor Ort. Nach Informationen der Morgenpost wird die Granate noch am Mittwochabend abgeholt.

Reinickendorf: Festnahme nach Volksverhetzung und homophober Beleidigung

12.38 Uhr: Laut Polizeimitteilung konnte am Dienstagnachmittag ein Polizist einen Mann in Reinickendorf wegen des Verdachts der Volksverhetzung und einer homophoben Beleidigung festnehmen. Der Polizist, der nicht im Dienst war, hörte gegen 16 Uhr in der U-Bahn der Linie 8, wie ein 37-Jähriger einen Fahrgast homophob beleidigte. Kurz darauf äußerte sich der Mann noch gegen zwei andere Personen volksverhetzend. Noch an einem Bahnsteig konnte der Polizist den Mann festnehmen. Bei einer Alkoholkontrolle, die dann hinzugerufenen Polizeikräfte vornahmen, hatte der Störenfried mehr als ein Promille.

Charlottenburg-Wilmersdorf: Zollfahnder finden in Haus Sturmgewehr mit Munition

12.37 Uhr: Ein funktionsfähiges Sturmgewehr mit Munition haben Zollfahnder bei der Durchsuchung eines Privathauses in Charlottenburg-Wilmersdorf auf dem Dachboden gefunden. Gegen den 40-jährigen Hausbesitzer wird unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, wie das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte.

Die Beamten hatten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am vergangenen Donnerstag zwei Häuser des Mannes durchsucht. Er soll aus den Vereinigten Staaten zwei Postsendungen an seine Berliner Adresse gesandt haben, in denen sich unter anderem 138 Schuss Munition befanden. Die Pakete waren vom Zoll bei der Ankunft in Frankfurt kontrolliert worden.

Potentielle Weltkriegsbombe in Oranienburg – 37 Menschen evakuiert

12.09 Uhr: Wegen des Funds einer möglichen Weltkriegsbombe in Oranienburg müssen 37 Menschen am Inselweg in Sicherheit gebracht werden. Helfer hätten am Vormittag mit der Errichtung eines Sperrkreises mit einem Radius von 100 Metern begonnen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Dafür müsse auch der Schiffsverkehr auf dem Oder-Havel-Kanal eingestellt werden. Für die Anwohner stellt die Stadt Unterkünfte zur Verfügung.

Zugleich werde mit dem Bau einer Splitterschutzwand aus rund 50 Übersee-Containern begonnen, hieß es in der Mitteilung. Wenn alles planmäßig verlaufe und die Schutzwand stehe, könnten die Anwohner zum Ende der Woche in ihre Häuser zurückkehren und der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden. Die Entschärfung des Blindgängers soll so schnell wie möglich erfolgen, so die Stadtverwaltung.

Blutiger Streit mit Flaschen und Messer am Kottbusser Tor

11.10 Uhr: Am späten Dienstagabend kam es am U-Bahnhof Kottbusser Tor zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen. Mehr darüber lesen Sie hier.

Neukölln: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

10.45 Uhr: Am Dienstagabend hat sich ein Rollerfahrer in Neukölln bei einem Unfall verletzt. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen 19.20 Uhr auf der Straße Hasenheide in Richtung Hermannplatz. An der Kreuzung Lucy-Lameck-Straße stieß er mit dem 33-jährigen Rollerfahrer zusammen. Dieser trug Verletzungen am Kopf und am Bein davon. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Unfall im Juli – Fahrradfahrer verstorben

10.16 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, sei ein Fahrradfahrer, der im Juli 2023 in Lichtenberg einen Verkehrsunfall erlitten hatte, am vergangenen Freitag (10. November 2023) in einem Krankenhaus im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg verstorben. Was war damals, am 21. Juli, passiert? Gegen 15 Uhr war ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzugs auf der Frankfurter Allee in Richtung Alt-Friedrichsfelde unterwegs. Als er nach rechts in de Buchberger Straße abbiegen wollte, stieß er mit dem 55 Jahre alten Radfahrer zusammen. Dieser stürzte, das rechte vordere Rad des LKW fuhr über seine Beine. Der Schwerverletzte musste nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus. Dort erlag er jetzt seinen Verletzungen.

Mensch bei Verkehrsunfall in Kreuzberg verletzt

6.53 Uhr: In der Nacht zum Mittwoch ist ein Mensch auf der Ecke Kreuzbergstraße und Katzbachstraße in Kreuzberg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Person sei ansprechbar gewesen, sei aber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Zum Unfallhergang, der verletzten Person und der Art der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.