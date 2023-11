Vor Konferenz: Verein fordert zügigen Ausbau der Ostbahn

Die Interessengemeinschaft Ostbahn (IGOB) drängt den Bund, den Ausbau der Strecke RB 26 Richtung Polen noch zügiger zu behandeln. „Wir haben derzeit nur zwei güterverkehrstaugliche Bahnübergänge nach Polen, an dem einen in Frankfurt (Oder) gibt es bereits eine sichtliche Überlastung“, sagte IGOB-Geschäftsführer Frank Schütz der Deutschen Presse-Agentur vor einer Konferenz der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Ostbahn könne den Verkehr der überlasteten RE1-Strecke aufnehmen - aber nur bei einem Ausbau, machte er klar. Die Interessengemeinschaft nimmt am Freitag an der Konferenz in Leipzig teil. Schütz will dabei das Gespräch mit Bundes-und Landespolitikern suchen.