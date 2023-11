Abgeordnetenhaus debattiert über Folgen der Signa-Probleme

Das Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt sich am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) mit den wirtschaftlichen Problemen beim Immobilienkonzern Signa. In einer Aktuellen Stunde wollen die Abgeordneten über die Folgen für Signa-Bauprojekte in der Stadt und über das weitere politische Vorgehen diskutieren.

Berlin (dpa/bb). Das Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt sich am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) mit den wirtschaftlichen Problemen beim Immobilienkonzern Signa. In einer Aktuellen Stunde wollen die Abgeordneten über die Folgen für Signa-Bauprojekte in der Stadt und über das weitere politische Vorgehen diskutieren.

Grüne und Linke hatten den schwarz-roten Berliner Senat zuletzt aufgefordert, zum Beispiel Bebauungsplanverfahren für Signa-Projekte am Ku'damm und am Hermannplatz zu stoppen. Die Bauverwaltung hatte das abgelehnt und dies mit Fragen der Stadtentwicklung und der Sicherung von Warenhausstandorten begründet.

Ähnlich wie andere Unternehmen der Immobilienbranche hat Signa mit gestiegenen Zinsen und höheren Materialkosten zu kämpfen. Vor einer Woche hatte der Konzern in Wien mitgeteilt, dass sich Gründer René Benko aus der Führung der angeschlagenen Gruppe zurückziehe.

Zur Signa-Unternehmensgruppe gehört auch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, der bereits zwei Insolvenzverfahren hinter sich hat. In Berlin verfolgt das Unternehmen eine ganze Reihe von Bauprojekten an Kaufhausstandorten und darüber hinaus.

Vor der Sitzung des Abgeordnetenhauses (09.00 Uhr) kommen Parlamentarier und Senatsmitglieder im Plenarsaal zu einer Gedenkstunde zusammen, um an die Pogromnacht der Nationalsozialisten vor 85 Jahren zu erinnern. Geplant sind eine Ansprache des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) und eine Rede des Historikers Michael Wolffsohn.

Am 9. November 1938 hatten die Nazis Synagogen, jüdische Menschen, Läden und Wohnungen angegriffen - eine Gewaltwelle, die wenige Jahre später in die Vernichtung von sechs Millionen Juden in Europa mündete. Am 85. Jahrestag der Pogromnacht in der Vorwoche hatten in Berlin eine Reihe von Gedenkveranstaltungen stattgefunden.