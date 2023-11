Gewerkschaften Warnstreik in Kitas und Erziehungsdienst auf

Ein Kind spielt in einer Kita.

Viele Berliner Familien können ihre Kinder am Donnerstag nicht in der Kita betreuen lassen. Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben Beschäftigte der Berliner Kita-Eigenbetriebe zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Arbeit niederlegen wollen auch Sozialarbeiter und Erzieher in Jugend-, Gesundheits- und Sozialämtern der Berliner Bezirke. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder. Mit den Aktionen wollen die Gewerkschaften auch auf die aus ihrer Sicht schlechten Arbeitsbedingungen infolge von Personalmangel aufmerksam machen.