Berlin: 17 Straftäter vorzeitig entlassen – weil Therapie-Plätze fehlen

Berlin. 17 Straftäter mussten wohl in diesem Jahr in Berlin vorzeitig entlassen werden, wie der rbb berichtet. Der Grund dafür sei, dass es keine freien Therapieplätze für psychisch kranke Straftäter mehr gab. Das Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Berlin sei schlicht überfüllt. Die Justizsenatorin Felor Badenberg äußerte sich gegenüber dem rbb besorgt. „Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn diese 20 Verurteilten zu entlassen wären und erneut Straftaten begehen würden“, so Badenberg zur Sendeanstalt.

Mangelnde Kapazitäten im Maßregelvollzug Berlin: Situation könnte sich weiter zuspitzen

Und die Situation könnte sich noch weiter zuspitzen. Laut dem rbb-Bericht könnte sich die Zahl der Entlassenen zeitnah noch erhöhen. Demnach würden 20 weitere psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter aktuell i in einem normalen Gefängnis auf einen Therapie-Platz im KMV warten. Auch sie würden entlassen werden, wenn sie innerhalb des nächsten halben Jahres keinen freien Therapie-Platz bekommen.