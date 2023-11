Streik an diesem Mittwoch

Streik an diesem Mittwoch Ausfälle bei S-Bahn und Regionalbahn schon vor Streik-Beginn

Berlin. Auch Berlin wird vom Streik der Lokführer ab Mittwochabend (15. November) hart getroffen. Laut Ankündigung der Deutschen Bahn AG (DB), zu der die Fern- und Regionalzüge sowie die Berliner S-Bahn gehören, kommt es bereits vor dem offiziellen Streikbeginn um 22 Uhr zu Zugausfällen. Für die ebenfalls betroffene S-Bahn gelte ab Donnerstag ein Notfahrplan. Zu dem 20-stündigen Streik, bis Donnerstag, 18 Uhr, hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) aufgerufen.

Wie eine DB-Sprecherin auf Nachfrage erläuterte, werden einige Züge am Mittwoch bereits vor Streikbeginn kontrolliert aus dem Verkehr genommen, „um sicherzustellen, dass die Züge nach Streikende bereits dort sind, wo sie gebraucht werden.“ Oberstes Ziel sei, den Zugverkehr nach Streikende möglichst schnell wieder vollumfänglich aufnehmen zu können.

U-Bahnen, Trams und Busse nicht betroffen

Vereinzelt wird es auch bei der S-Bahn Berlin schon vor dem offiziellen Streikstart Ausfälle geben. Auch dort würden Züge kontrolliert abgestellt. „Mit Streikbeginn ab 22 Uhr ist damit zu rechnen, dass zunächst nur noch einzelne Züge fahren können“, erläutert die Sprecherin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit ihren U- und Straßenbahnen sowie Bussen sind nicht vom Streik betroffen. Fahrgäste müssen sich jedoch auf volle Züge und längere Wartezeiten einstellen.

Für Donnerstag sei man bei der S-Bahn bestrebt, zur Anbindung der Außenbezirke und Umlandgemeinden an die Innenstadt einen Notfahrplan im 20-Minuten-Takt auf den folgenden Linien anzubieten: S3 (Erkner–Ostbahnhof), S46 (Wildau–Schöneberg) – aufgrund einer Baustelle verkehrt zwischen Wildau und Königs Wusterhausen noch bis Freitag, 1.30 Uhr, ein Ersatzverkehr mit Bussen –, S5 (Strausberg Nord–Charlottenburg) sowie S9 (Gesundbrunnen­–Flughafen BER T1-2).

Beim Regionalverkehr der DB werde man ab 22 Uhr am Mittwoch nahezu keine Fahrten mehr anbieten können. „Am Donnerstagmorgen wird DB Regio je nach Verfügbarkeit von Personal, das nicht streikt, möglicherweise einige Fahrten anbieten können“, so die Sprecherin weiter. Die Fahrten seien dann ebenfalls in der Fahrplanauskunft ersichtlich.

Auch im Fernverkehr soll es einen Notfahrplan geben

Für den Fernverkehr habe man ebenfalls einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten erarbeitet. Dafür setze das Unternehmen längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen mit einem Zug transportieren zu können. „Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden“, erklärt das Unternehmen.

Auch die angestrebten Notfahrpläne hingen jedoch davon ab, wie viel Personal an dem Tag tatsächlich zur Verfügung steht. Es wird dringend empfohlen, sich vor Fahrtantritt über Ausfälle zu erkundigen (www.bahn.de) und, wenn möglich, geplante Reisen gänzlich zu verschieben. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, Bahntickets für den 15. und 16. November wegen des Streiks auch bei späteren Fahrten zu akzeptieren.

Massive Auswirkungen habe der Streik auch auf den Schienengüterverkehr. Die Lokführerinnen und Lokführer von DG Cargo seien ebenfalls dazu aufgerufen worden, die Arbeit niederzulegen.

90 Prozent aller Züge könnten zum Stillstand kommen

Wie viele Beschäftigte die Arbeit tatsächlich niederlegen werden, konnte Volker Krombholz, Bezirksvorsitzender für den Bereich Nord-Ost bei der GDL am Mittwochnachmittag noch nicht absehen. „Wir gehen aber davon aus, dass wir weit über 90 Prozent der Züge zum Stillstand bringen“, so Krombholz auf Nachfrage.

Besonders werde man die Auswirkungen des Streiks im Frühverkehr spüren, wenn insbesondere viele Pendler unterwegs sind, die Züge jedoch nicht zur Verfügung stehen. Die GDL plane am Donnerstag ab 10 Uhr eine Veranstaltung am Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz in Berlin-Mitte.

GDL fordert geringere Wochenarbeitszeit bei gleichem Lohn

Die Lokführergewerkschaft fordert von der Deutschen Bahn unter anderem die Herabsenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich und einer Vier-Tage-Woche für Beschäftigte im Schichtdienst. Zudem verlangen die Vertreter eine Lohnerhöhung von mindestens 555 Euro sowie eine Erhöhung der Zulagen für Schichtarbeit um 25 Prozent und eine steuerfreie Inflationszahlung von 3000 Euro.

Die Deutsche Bahn bietet eine Erhöhung des Lohns um elf Prozent an sowie eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Nach Ankündigung des Warnstreiks durch die GDL hatte die Deutsche Bahn die zweite Tarifverhandlungsrunde am Donnerstag und Freitag abgesagt. Bei der GDL hieß es am Mittwoch, man sei zu Gesprächen bereit.

Der Berliner Fahrgastverband IGEB rät Berlinerinnen und Berlinern auf unnötige Fahrten während des Streiks zu verzichten. „Möglichst von daheim arbeiten, zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren“, schlägt Matthias Gibtner, stellvertretender IGEB-Vorsitzender, vor. „Das Auto sollten die Leute auf jeden Fall auch stehenlassen, denn die Straßen werden auf jeden Fall durch Einpendler extrem voll sein.“

