Klimawandel bedroht Schlossparks: 55 Millionen für Maßnahmen

Wegen des Klimawandels will das Land Brandenburg zusammen mit Mitteln der EU insgesamt rund 55 Millionen Euro für den Erhalt denkmalgeschützer Garten- und Parkanlagen zur Verfügung stellen. Das teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Trockenheit und Starkregen setzt den Bäumen etwa in den Potsdamer Welterbeparks Sanssouci oder Babelsberg stark zu. Viele Bäume sterben ab oder müssen gefällt werden. Außerdem wird dort inzwischen das ganze Jahr vor akuter Astbruch-Gefahr gewarnt.