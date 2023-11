Auch Störungen bei der Ostdeutschen Eisenbahn möglich

Eine Zugbegleiterin geht in der Nähe des Hauptbahnhofs zu einem abgestellten Zug.

Wegen des Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL erwartet auch das private Eisenbahnunternehmen Odeg Störungen und Ausfälle auf seinen Linien. Da die Ostdeutsche Eisenbahn die Infrastruktur der Deutschen Bahn nutze, seien Einschränkungen möglich, teilte die Odeg am Mittwoch in Berlin mit. Eine Beteiligung am Tarifstreit durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Odeg sei jedoch ausgeschlossen. Auf 15 Linien des privaten Anbieters sind laut Mitteilung Ausfälle möglich. Zudem sei eine erhöhte Auslastung zu erwarten.