Klima-Sondervermögen: Was das Urteil für Berlin bedeutet

Berlin. Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch das Klima-Sondervermögen des Bundes gekippt. Es bemängelte, dass die Bundesregierung nicht einfach eine Kreditermächtigung aus der Corona-Zeit nachträglich für einen Klimafonds verwenden darf. Das bedeutet für Finanzminister Christian Lindner (FDP) ein Finanzloch im Haushalt in Höhe von 60 Milliarden Euro.

Welche Folgen der Beschluss für das geplante Berliner Sondervermögen zum Klimaschutz hat, ist noch nicht klar. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sieht nach dem Beschluss zunächst keine direkten Auswirkungen auf den geplanten Berliner Klima-Sonderfonds. Die Finanzverwaltung werde den Beschluss jedoch genau prüfen.

„Grundsätzlich hat sich das Bundesverfassungsgericht zu einer Reihe sehr spezifischer Sachverhalte geäußert, die sich auf den konkreten Fall des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 des Bundes beziehen“, sagte eine Sprecherin des Finanzsenators am Mittwoch. „Das Urteil kann nicht auf die Regelungen im Land Berlin übertragen werden, da es grundlegende Unterschiede zwischen der Vorgehensweise des Bundes und des Landes Berlin sowie bezüglich der Ausgestaltung des jeweiligen Sondervermögens gibt.“

Kreditermächtigungen aus der Corona-Zeit können nicht verschoben werden

Berlin plant einen Sonderkredit zur Bekämpfung der Klimafolgen von bis zu zehn Milliarden Euro. Dabei greift das Land allerdings nicht auf alte Kreditermächtigungen zurück und begründet die finanzielle Notsituation nicht allein mit dem Klimawandel, sondern auch mit der Energiekrise.

„Ungeachtet der Tatsache, dass das Urteil nicht unmittelbar auf die Regelungen im Land Berlin übertragen werden kann, werden wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sorgfältig daraufhin analysieren, welche Auswirkungen es auf die Ausgestaltung des Sondervermögens in Berlin haben könnte“, sagte die Sprecherin der Finanzverwaltung weiter. Denn die Karlsruher Richter haben auch grundsätzliche Erwägungen zu Sonderkrediten gemacht.

Berlin will bis zu zehn Milliarden Euro Schulden für Klimaschutz aufnehmen

So müsste nicht nur dargelegt werden, worin die Notlage genau besteht, sondern auch, warum und wie genau sie mit den zusätzlichen Mitteln beseitigt werden soll. „Je länger das auslösende Krisenereignis in der Vergangenheit liegt, je mehr Zeit dem Gesetzgeber deshalb zur Entscheidungsfindung gegeben ist und je mittelbarer die Folgen der ursprünglichen Krisensituation sind, desto stärker wird der Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum des Haushaltsgesetzgebers eingeengt“, heißt es in dem Beschluss der Bundesrichter. „Hiermit geht eine Steigerung der Anforderungen an die Darlegungslast des Gesetzgebers einher.“

Allein eine Notlage zu erklären, um Sonderkredite zu erhalten, dann aber nicht konkret darzulegen, wie das Geld verwendet werden soll, ist aus Sicht der Karlsruher Richter nicht verfassungsgemäß. Aber genau das plant Berlin. Zwar sollen zwei Mal bis zu fünf Milliarden Euro zusätzliche Schulden ermöglicht werden. Wofür das Geld verwandt wird, steht aber laut der aktuellen Planungen noch nicht fest.

Das sind die Forderungen der Polizeigewerkschaft

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert deshalb einen sofortigen Stopp der aktuellen Haushaltsberatungen. „Die heutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zeigt, welch unglaubliches Risiko der Berliner Senat mit dem angedachten Sondervermögen eingeht“, sagte GdP-Chef Benjamin Jendro. Die GdP hatte zuletzt bis zu einer Milliarde Euro aus dem Klima-Sonderfonds gefordert, um den Sanierungsstau bei der Polizei beheben zu können und die Polizeiabschnitte und Dienstgebäude auch energetisch zu sanieren. „Wir brauchen einen sofortigen Stopp der Haushaltsberatungen und einen neuen Entwurf für 24/25, weil bis hierhin für die Institutionen der Inneren Sicherheit zum Beispiel in Sachen Sanierungen der Liegenschaften rein gar nichts steht und wir spätestens heute wissen, dass das Fünf-Milliarden-Euro Klima-Sondervermögen ein Ritt auf der Rasierklinge ist.“

Arbeits- und Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) macht für die nun entstandenen finanziellen Unwägbarkeiten allein Finanzminister Lindner verantwortlich. „Dieses Schlamassel ist die Konsequenz aus dem starrsinnigen Festhalten an der Schuldenbremse“, kritisierte Kiziltepe. „Die Umwidmung wäre kein Problem gewesen, wenn Bundesfinanzminister Lindner die Klimanotlage erklärt hätte.“ Er müsse jetzt sagen, wie er die nun fehlenden 60 Milliarden Euro aufbringen will. „Das Urteil zeigt deutlich, wie überfällig eine Reform der Schuldenbremse ist. Sie muss jetzt generalüberholt werden.“