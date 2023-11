Berlin: Viele Kitas bleiben am Donnerstag geschlossen

Am 16. November ruft die Gewerkschaft Verdi Tausende Erzieherinnen und Erzieher aus den Kita-Eigenbetrieben in Berlin zum Warnstreik auf.

Berlin. Viele Eltern müssen sich diesen Donnerstag eine Betreuungsalternative für ihre Kinder suchen: Die Gewerkschaft Verdi ruft Erzieherinnen und Erzieher der Berliner Kita-Eigenbetriebe zum Warnstreik auf.

Wie viele Kindertagesstätten konkret geschlossen bleiben, konnte Gewerkschaftssekretärin Tina Böhmer am Mittwoch nur schätzen. „Wer an einem Streik teilnimmt, muss das ja nicht im Vorfeld anmelden. Von einigen Häusern haben wir zwar Rückmeldungen, aber eine flächendeckende Zahl haben wir nicht“, sagte sie der Morgenpost.

Gewerkschaftssekretärin erwartet umfassende Einschränkungen

Sie gehe aber von „einer relativ hohen Zahl“ aus, und damit von umfassenden Einschränkungen für Eltern. Etwa die Hälfte der rund 280 Kita-Eigenbetriebe, die von 35.000 Kindern besucht werden, könnte demnach bestreikt werden. „Die Kitas im Öffentlichen Dienst in Berlin decken 20 Prozent der Kita-Landschaft ab. Wenn davon etwa die Hälfte bestreikt werden, wäre etwa jeder zehnte Kita-Platz in Berlin betroffen“, so Böhmer. Die Familien sollten vom jeweiligen Kita-Träger seit vergangener Woche über den Warnstreik informiert worden sein.

Aufgerufen sind dazu auch die Sozialarbeiter in den Jugend-, Gesundheits- und Sozialämtern der zwölf Bezirksämter und an den Berliner Schulen, ebenso wie die Beschäftigten der AWO Berlin, die etwa 50 Kitas betreibt. Sie befinden sich aktuell in eigenen tariflichen Verhandlungen um ihre Haustarife. „Ich schätze, sie sind ähnlich streikbereit“, meinte Böhmer.

Unzureichende Personalschlüssel führten bei Beschäftigten in den sozialen Diensten der Länder zu einem enormen Arbeitsdruck – und häufig könnten die Beschäftigten von ihrem Gehalt nicht mehr auskömmlich leben. „Der Akku ist leer! In vielen Berliner Kitas ist es bereits 5 nach 12. Wenn der Beruf jetzt nicht attraktiver wird, wird das Angebot von Kitas langfristig nicht möglich sein“, so Verdi-Landesleiterin Andrea Kühnemann.

Gefährdungsanzeige wird Bildungssenatorin übergeben

Katharina Günther-Wünsch (CDU), Senatorin für Bildung, Jugend und Familie

Foto: Christoph Soeder / dpa

Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Länder. Sie blieben in der zweiten Runde ohne Arbeitgeberangebot. Dem Berliner Senat wolle man die Dramatik der Situation am Donnerstag vor Augen führen: Erzieherinnen werden dazu um 8.45 Uhr eine kollektive Gefährdungsanzeige an Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) vor dem Abgeordnetenhaus in Mitte übergeben.

„Das ist ein offener Brief, den wir an die Politik formuliert haben. Etwa 3000 Beschäftige aus den Kita-Eigenbetrieben haben unterschrieben“, sagte Tina Böhmer. In den Kita-Eigenbetrieben arbeiten laut Land Berlin etwa 7400 Menschen. Wegen des Personalmangels in den Kitas könnten die Erzieher ihre Bildungsaufgabe nicht mehr erfüllen. Nötig seien mindestens doppelt so viele Beschäftigte in den Berliner Kitas, so die Aussage der Gefährdungsanzeige.

Gewerkschafterin: Aussage des Staatssekretärs „ist eine Frechheit“

Familienstaatssekretär Falko Liecke bezeichnete die Aktion am Dienstag indes als „reine Symbolpolitik“, die wenig mit den Realitäten zu tun habe. Diese Aussage empfindet Tina Böhmer wiederum als „eine Frechheit“. Sie sehe darin „ein völliges Verkennen dessen, was die Realität der Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen jeden Tag ist“, sagte sie. Und: „Herr Liecke soll sich mal anschauen, wie viele Leute da morgen kommen und hinter unserer Aussage stehen.“ Mit mehr als 2000 Streikenden rechnet Verdi.