Fontane-Archiv erwirbt Menzels „Lesende Dame“

Das Theodor-Fontane-Archiv der Universität Potsdam hat für seine Sammlung ein Bild des Malers Adolph von Menzel (1815 - 1905) erworben: Die etwa postkartengroße Gouache zeigt eine Dame, die an der Reling eines Saale-Dampfers sitzt und sich mit einem Schirm gegen den Wind schützt. Dabei ist sie in die Lektüre eines Buchs vertieft. Der Erwerb des Bildes aus US-amerikanischem Privatbesitz sei mit knapp 52.000 Euro gefördert worden, teilte die Kulturstiftung der Länder am Mittwoch mit. Eine weitere Förderung in nicht genannter Höhe kam von der Ernst von Siemens Kunststiftung.