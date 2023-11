Tarifkonflikt Warnstreik: Kaum Regionalzüge in Berlin und Brandenburg

Ein Fahrgast steigt mit seinem Rad in eine S-Bahn.

In Berlin und Brandenburg werden während des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer vorausichtlich nur sehr wenige Regionalzüge fahren. Am Mittwochabend werde es ab Warnstreikbeginn um 22.00 Uhr „nahezu keine Fahrten mehr geben“, teilte ein Sprecher des Konzerns der Deutschen Presse-Agentur mit. Am Donnerstagmorgen werde DB Regio dann „je nach Verfügbarkeit von Personal (das nicht streikt) möglicherweise einige Fahrten anbieten können“, hieß es. „Diese Fahrten werden jedoch allenfalls ein sehr geringfügiges Notfahrplan-Angebot darstellen.“