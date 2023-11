Tarifkonflikt Verdi ruft zu Warnstreik an Berliner Hochschulen auf

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem Warnstreik an Berliner Hochschulen aufgerufen. Die zentrale Streikkundgebung ist ab 12 Uhr vor der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte geplant, wie Verdi am Mittwoch mitteilte.