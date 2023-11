Berliner Polizei: Mehrere Razzien im gesamten Stadtgebiet

In Berlin finden am Mittwoch mehrere Durchsuchungen im gesamten Stadtgebiet statt.

Berlin. Die Berliner Polizei ist am Mittwoch eigenen Angaben zufolge bei mehreren Durchsuchungen im Stadtgebiet im Einsatz.

Zu den genauen Hintergründen äußerte sich ein Sprecher am Morgen zunächst nicht. Die Durchsuchungen finden den Angaben zufolge „zu mehreren Bereichen“ statt. Auch die Sächsische Polizei sei in Berlin im Einsatz. Die Maßnahmen liefen noch. Nach Angaben des Sprechers will die Polizei im Laufe des Tages eine gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft veröffentlichen. (dpa)

