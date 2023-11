Straßensperrung in Berlin-Karlshorst

Autofahrer müssen sich ab Mittwoch auf eine Sperrung der Treskowallee (Karlshorst) in Richtung Am Tierpark einstellen. Die Treskowallee wird wegen dringender Arbeiten an einer Wasserleitung ab der Kreuzung mit der Straße An der Wuhlheide bis zur Abbiegung der Ehrlichstraße für den Autoverkehr gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Autofahrer sollen sich an der ausgeschilderten Umleitung orientieren.