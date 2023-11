Unfälle Auto rast in Neukölln fast in den Schifffahrtskanal

Offenbar auf einer Verfolgungsfahrt hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist beinahe im Neuköllner Schifffahrtskanal gelandet. Der 36-Jährige wartete in der Nacht zu Dienstag an der Kreuzung Karl-Marx-Straße Ecke Erkstraße an einer roten Ampel, als ihm ein anderes Auto auf das Heck seines Wagens fuhr, wie die Polizei mitteilte. Als der 36-jährige ausstieg und zu dem Auto ging, soll dieses losgefahren sein.