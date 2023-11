Viele Berliner Kinder verpassen Vorsorge beim Zahnarzt

Berlin. Kinder und Jugendliche in Berlin gehen nicht oft genug zum Zahnarzt. Das geht aus dem Zahnreport 2023 der Barmer Ersatzkasse hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Nur 55,6 Prozent der Berliner bis 19 Jahre nehmen die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen in Anspruch, die von den Krankenkassen übernommen werden.

Im bundesweiten Durchschnitt liegt Berlin damit auf dem fünftletzten Platz – nur in Bremen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen gehen noch weniger Kinder regelmäßig zum Zahnarzt. Dieses Niveau, so Gabriela Leyh, Barmer-Landesgeschäftsführerin, ist vor allem angesichts der hohen Zahnarztdichte in Berlin nicht zufriedenstellend: „Hier ist noch Luft nach oben.“

Durch frühzeitige Prophylaxe lassen sich aufwendige Zahnbehandlungen verhindern. Deshalb übernehmen die Krankenkassen für Kinder und Jugendliche je nach Alter Früherkennungsuntersuchungen im Abstand von zwölf beziehungsweise sechs Monaten. Dieses Angebot wird in Berlin jedoch nur von 64,2 Prozent der Fünf- bis Neunjährigen und 61,5 Prozent der Zehn- bis 19-Jährigen wahrgenommen. Diese Zahlen nannte Leyh „dramatisch“.

Irrglaube: Milchzähne sind nicht so wichtig

Nur bei den Unter-Fünfjährigen ist Berlin mit 37,8 Prozent besser als der Bundesdurchschnitt. Allerdings gehen in dieser Altersgruppe auch nur 35,8 Prozent der Kinder überhaupt zum Zahnarzt. Bei vielen Menschen halte sich offenbar der „Irrglaube, dass die Milchzähne nicht so wichtig sind“, so Leyh.

Dabei werde durch regelmäßige Zahnarztbesuche bei kleinen Kindern nicht nur ein Vertrauensverhältnis zum Zahnarzt aufgebaut und die regelmäßige Mundhygiene trainiert, es könne auch vermieden werden, dass die bleibenden Zähne geschädigt nachwachsen, weil die Milchzähne von Karies befallen waren.

Deshalb übernehmen die Krankenkassen seit 2019 auch zwei Vorsorgeuntersuchungen für Unter-Zweieinhalbjährige. Das hat nicht nur zu einem sprunghaften Anstieg der Zahnarztbesuche in dieser Altersgruppe geführt (in Berlin 2018 17,4 Prozent, 2019 29,5 Prozent), sondern unterstützt auch den insgesamt positiven Trend, dass bei immer weniger Kindern Zahnbehandlungen nötig sind. Denn grundsätzlich hat sich die Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen in den vergangenen zehn Jahren verbessert: 2022 waren in Berlin noch bei 24,9 Prozent Therapiemaßnahmen notwendig, der Bundesdurchschnitt lag bei 26,9 Prozent.

17.000 Berliner Kinder haben Kreidezähne

Besonderes Augenmerk lenkt der Report in diesem Jahr auf die sogenannten Kreidezähne, eine Mineralisationsstörung im Zahnschmelz, bei der sich die Zähne gelblich verfärben und die zu hoher Schmerzempfindlichkeit in den betroffenen Zähnen führt. Von dem Phänomen sind in Deutschland insgesamt rund 450.000 Jungen und Mädchen betroffen (7,7 Prozent), in Berlin sind es etwa 17.000 (7,6 Prozent). Werden Kreidezähne früh erkannt, lassen sie sich mit Fluorid- oder Kalziumphosphatpräparaten behandeln. So können schwere Schäden wie Zahnabsplitterungen oft vermieden werden.

Die Ursachen der Erkrankung sind bisher wissenschaftlich noch nicht erforscht. Allerdings konnte nun aus einem Abgleich der Daten von betroffenen Patienten hinsichtlich verschiedener Variablen eine Korrelation mit der Antibiotika-Gabe bis zum vierten Lebensjahr abgeleitet werden.

Kinder, die unter Kreidezähnen leiden, haben laut den Daten der Barmer bis zum vierten Lebensjahr fast eine Tagesdosis pro Jahr mehr Antibiotika verschrieben bekommen als Kinder, bei denen das Phänomen nicht auftritt. Ob tatsächlich ein kausaler Zusammenhang besteht, müsse aber noch wissenschaftlich belegt werden.