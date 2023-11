Nach Einsatz in Vieritz: Keine neuen Erkenntnisse

Nach dem Tod eines Mannes, der sich am Wochenende in seinem Wohnhaus in Vieritz eineinhalb Tage bewaffnet vor der Polizei verschanzt hat, macht die Staatsanwaltschaft weiterhin keine Angaben zur Todesursache. Die Ursachenermittlung hänge nicht ausschließlich an einer Obduktion, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam am Dienstag. Sie sei eine Erkenntnisquelle von vielen. Die Obduktion hatte bereits am Sonntag stattgefunden. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob der Mann sich selbst getötet hat oder von Schüssen aus einer Polizeiwaffe tödlich getroffen wurde.

Milower Land (dpa/bb). Nach dem Tod eines Mannes, der sich am Wochenende in seinem Wohnhaus in Vieritz eineinhalb Tage bewaffnet vor der Polizei verschanzt hat, macht die Staatsanwaltschaft weiterhin keine Angaben zur Todesursache. Die Ursachenermittlung hänge nicht ausschließlich an einer Obduktion, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam am Dienstag. Sie sei eine Erkenntnisquelle von vielen. Die Obduktion hatte bereits am Sonntag stattgefunden. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob der Mann sich selbst getötet hat oder von Schüssen aus einer Polizeiwaffe tödlich getroffen wurde.

Der Mann hatte sich während des Großeinsatzes in Vieritz am Freitag und Samstag mehrere Schusswechsel mit der Polizei geliefert. Die Polizisten wollten in dem Dorf in Brandenburg, das zur Gemeinde Milower Land gehört, einen Gerichtsbeschluss vollstrecken und ein Kind dem Jugendamt übergeben. Wegen möglicher Kindeswohlgefährdung waren auch Spezialeinheiten der Polizei beteiligt. Doch es gelang zunächst nicht, das Kind aus dem Haus zu holen. Zwei Männer verschanzten sich dort, auch das Kind und seine Mutter waren im Haus.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es bei dem Fall keine besonderen Umstände, die Aufarbeitung stehe nur am Anfang. „Wir haben ein Todesermittlungsverfahren, das einen Tag alt ist“, betonte der Sprecher. Zum Umfeld des Mannes wolle er momentan keine Auskünfte geben. Informationen zur Identität der Beteiligten, die bereits in einigen Medien auftauchten, basierten nicht auf Angaben der Staatsanwaltschaft, so der Sprecher.