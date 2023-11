Berlin will bei deutscher Olympia-Bewerbung mitmachen

Berlin will sich an einer möglichen nationalen Bewerbung für Olympische Sommerspiele in Deutschland beteiligen. Dazu wurde am Dienstag eine Vereinbarung - ein sogenanntes Memorandum of Understanding - mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) unterzeichnet.

Berlin ist demnach bereit, gemeinsam mit anderen Städten Olympische und Paralympische Sommerspiele in Deutschland auszurichten. Im Gespräch ist eine nationale Bewerbung für solche Spiele 2036 oder 2040. Entschieden ist dazu noch nichts.

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner spricht im Säulensaal des Roten Rathauses.

Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte nach einer Sitzung des Berliner Senats, ein solches Großereignis sei eine „große Chance“ für Deutschland und seine Hauptstadt.

Giffey: Olympische Spiele in Berlin wären Schub für die Wirtschaft

Franziska Giffey (SPD), Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Foto: Jens Kalaene/dpa/Produktion

Berlin könnte von Olympischen Spielen nach Überzeugung von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey erheblich profitieren. „Wir haben schon bei den Special Olympics in diesem Jahr gesehen, was das für eine positive Wirkung in die Stadt gebracht hat, allein schon, was die vielen Gäste angeht, die den Tourismus stärken“, sagte die SPD-Politikerin. „Als Wirtschaftssenatorin kann ich nur sagen: Wenn Olympische Spiele erfolgreich ausgetragen werden, dann ist die Stadtrendite und der wirtschaftliche Effekt für ganz Berlin zu spüren und kann nachhaltiger wirken, als es bei manchen Expos in der Vergangenheit der Fall war.“