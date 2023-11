Barmer: Zu viele Kinder verpassen Vorsorge beim Zahnarzt

«Zahnarzt» steht an einem Fenster eines Hauses geschrieben, in dem sich eine Zahnarztpraxis befindet.

Relativ viele Kinder und Jugendliche in Berlin verpassen laut einer Krankenkassenauswertung die Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt. Bei den Zehn- bis 19-Jährigen zum Beispiel ging 2021 weniger als jeder Dritte (rund 62 Prozent) zu solchen Terminen, wie aus dem Barmer-Zahnreport hervorgeht, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Auch bei den Fünf- bis Neunjährigen sind es demnach kaum mehr. In beiden Altersgruppen liege Berlin unter dem Bundesschnitt.