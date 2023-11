Wetter in Berlin und Brandenburg: Warnung vor Sturmböen

Es wird wechselhaft – das Wetter in Berlin und Brandenburg schlägt in den kommenden Tagen Kapriolen. Das ist die Vorhersage.

Berlin. Das Wetter in Berlin und Brandenburg ist in den nächsten Tagen sehr wechselhaft. Der Dienstag (14. November 2023) beginne windig. Zeitweise kann es auch stürmische Böen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Diese treten in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf und können Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h erreichen. In dem Zusammenhang warnt der DWD vor möglichen Gefahren: „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“ Zudem gibt es eine Warnung vor Windböen. Diese gilt von 10 bis 18 Uhr. Außerdem sei insbesondere im Norden Brandenburgs und im Berliner Raum mit Schauern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 14 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 8 bis 5 Grad.

Laut der Vorhersage beginnt auch der Mittwoch bewölkt und windig. Örtlich kann es erneut zu Schauern kommen. Mit Höchstwerten zwischen 7 und 10 Grad wird es etwas kühler. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 4 bis 6 Grad.

Der Donnerstag startet dem DWD zufolge ebenfalls mit vielen Wolken und stellenweise Schauern. Der Wind wird jedoch etwas schwächer. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 9 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage im Detail

Dienstag, 14. November: Heute oftmals viele Wolken und regional Durchzug von Schauern, im Norden Brandenburgs am meisten Niederschlag. Sehr mild, Höchstwerte 11 bis 14 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West, zeitweise Windböen, örtlich stürmische Böen. Am Abend Windabnahme.

In der Nacht zum Mittwoch überwiegend stark bewölkt und gebietsweise Schauer. Abkühlung auf 8 bis 5 Grad. Mäßiger, im Nachtverlauf teils nur noch schwacher westlicher Wind.

Mittwoch, 15. November: Am Mittwoch viele Wolken, nur vorübergehend Aufheiterungen. Zunächst stellenweise Schauer, am Mittag und Nachmittag oftmals niederschlagsfrei, am Abend im Westen Brandenburgs erneut Regen. Höchsttemperatur 7 bis 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis West, am Abend aus Südwest bis Süd.

In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Durchzug von Schauern. Temperaturrückgang auf 6 bis 4 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind.

Donnerstag, 16. November: Am Donnerstag oftmals stark bewölkt und stellenweise Schauer. Am Abend größere Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 7 und 9 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus West, zeitweise Windböen. Am Abend nachlassend.

In der Nacht zum Freitag wechselnd, teils gering bewölkt und nur vereinzelt Schauer. Leichter Frost, Tiefsttemperatur +1 bis -1 Grad. Schwachwindig.

Freitag, 17. November: Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt und vielerorts trocken. Höchsttemperatur 4 bis 6 Grad. Schwacher südwestlicher Wind.

In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Frost, Tiefstwerte +1 bis -2 Grad. Schwachwindig.

