Brauchtum Weihnachtsmann eröffnet Wunschzettel-Filiale in Himmelpfort

Knapp sechs Wochen vor Heiligabend will der Weihnachtsmann heute (11.00 Uhr) im brandenburgischen Himmelpfort seine Wunschzettel-Filiale wieder eröffnen. Der Heilige Mann mit dem Rauschebart reist nach Angaben der Deutschen Post mit eigenem Chauffeur und umweltfreundlich mit einem Elektro-Transporter an. Vor der Filiale in Himmelpfort wollen Erst- und Zweitklässler der Grundschule Bredereiche den Weihnachtsmann empfangen.