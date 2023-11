War der Maschinenpistolen-Schütze von Vieritz Reichsbürger?

Am Wochenende lieferte sich ein Mann in Vieritz mehrere Schusswechsel mit der Polizei. Nun ist er tot – und viele Fragen ungeklärt.

Havelland. Er hielt das 300-Einwohner-Dorf Vieritz am Wochenende in Atem: Ein bewaffneter Mann verschanzte sich am Freitag in seinem Haus und löste in der brandenburgischen Gemeinde Milower Land – rund 100 Kilometer westlich von Berlin – einen Großeinsatz aus, der erst nach über 34 Stunden und mit dem Tod des Verdächtigen endete. Was war der Grund für die Eskalation? Wie starb der Mann? Woher hatte er die Waffen? Viele Fragen sind noch offen, die Ermittlungen laufen.

Obduktionserkenntnisse erst frühestens Anfang nächster Woche

„Es gibt erste Erkenntnisse aus der Obduktion, zu denen wir aber noch keine Auskunft erteilen können“, erklärte Christian-Alexander Neuling, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, am Montag der Berliner Morgenpost. Bei den Ermittlungen handele es sich um ein „komplexes Geschehen“, bei dem neben der Obduktion auch der Tatort als Ganzes im Fokus der Ermittler stehe.

Geklärt werden soll, ob es sich um Selbstmord handelte oder der Tod des Mannes auf einen Schusswechsel mit der Polizei zurückzuführen ist. „Die Tatortarbeit ist noch nicht abgeschlossen“, so Neuling. „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang, weshalb mit Erkenntnissen erst frühestens Anfang nächster Woche gerechnet werden kann.“

Um 00:30 Uhr am Sonntagmorgen soll der Verdächtige tot auf dem Dachboden aufgefunden worden sein.

Was war geschehen? Am Freitagnachmittag klopfte die Polizei an der Tür des später Verstorbenen, um einen Gerichtsbeschluss zu vollstrecken und ein Kind im Haus des Mannes dem Jugendamt zu übergeben. Wegen möglicher Kindeswohlgefährdung waren Spezialeinheiten der Polizei beteiligt. Neben dem Verdächtigen hielten sich die Mutter des Kindes und ein weiterer Mann im Haus auf – nach übereinstimmenden Medienberichten soll es sich um dessen Bruder und seine Frau gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft machte indes keine Angaben zum Verhältnis der im Haus Anwesenden.

Detonation und Schüsse aus der Maschinenpistole

Am Freitagabend gelang es den Einsatzkräften zunächst, einen der beiden Männer zu überwältigen, als dieser bewaffnet vor die Tür des Hauses trat. Er wurde verhaftet und in die JVA Wriezen gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten. „Der Mann sitzt wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Mitsichführen gefährlicher Gegenstände in Untersuchungshaft“, bestätigte Staatsanwalt-Sprecher Neuling am Montag. Es sei Cannabis bei ihm gefunden worden, dessen Wirkstoffgehalt nun ermittelt werde.

In der Nacht zu Sonnabend konnten dann auch Mutter und Kind das Haus verlassen. Das Kind wurde dem Jugendamt übergeben. Doch ein Mann hielt sich mit Waffen weiter im Haus auf, der laut Polizei mehrfach auf die Einsatzkräfte schoss. Aufseiten der Beamtinnen und Beamten sei niemand verletzt worden. Wie der rbb berichtete, wurde versucht, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Gegen Mittag habe es eine Detonation gegeben. Ein erster Stürmungsversuch am Sonnabendnachmittag blieb ergebnislos, nachdem der Mann im Haus Schüsse aus einer Maschinenpistole abgefeuert habe.

Die Polizei war sogar mit einem gepanzertem Fahrzeug im Einsatz.

Neben SEK-Personal aus Brandenburg waren auch Kräfte der Bundespolizei und der Landespolizeien Berlin, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt vor Ort, heißt es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Landkreis Havelland habe die polizeilichen Maßnahmen mit Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützt.

Gehörte der Verstorbene des Reichsbürgermilieu an?

Erst um kurz nach Mitternacht sei der mutmaßliche Schütze tot auf dem Dachboden aufgefunden worden. Neben der Leiche fand die Polizei eine Vielzahl an gefährlichen Gegenständen, darunter eine Handgranate. Wie der Verdächtige an die Waffen und die zugehörige Munition kommen konnte, war am Montagnachmittag weiterhin unklar.

Ein Mann, der in Vieritz aufgewachsen ist, sagte der Berliner Morgenpost, dass der mittlerweile Verstorbene zugezogen und nicht viel über ihn bekannt gewesen sei. Wie die MAZ berichtet, handele es sich um einen Russischstämmigen, der mit Kind und Frau im Obergeschoss des Hauses gelebt habe. Er soll einer Nachbarin zufolge Anfang, Mitte 30 gewesen sein.

Dem rbb und der B.Z. zufolge soll der Verstorbene dem Reichsbürger-Milieu angehört haben. In den sozialen Medien soll sich der Mann als Fan des russischen Diktators Josef Stalin gezeigt und behauptet haben, Deutschland sei ein besetztes Land – ein Narrativ der Reichsbürger.

Auch dazu wollte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. „Diese Behauptung wird weder bestätigt noch dementiert“, erklärte Sprecher Neuling der Berliner Morgenpost. Gemäß dem rbb sei das Jugendamt auf ihn aufmerksam geworden, weil er sein Kind nicht in die Schule schicken wollte.

Bürgermeister von Milower Land kündigt Aufarbeitung der Geschehnisse an

Der 300-Einwohner-Ort Vieritz war im Zeitraum des Großeinsatzes von der Außenwelt abgeriegelt. Aus Sicherheitsgründen wurden die Zufahrtsstraßen gesperrt, da befürchtet wurde, dass Unbeteiligte durch den Schusswechsel zwischen den Einsatzkräften und dem Mann verletzt werden könnten.

Die Ermittlungen dauern an. Neben der Obduktion spielen auch die Gegebenheiten vor Ort für die Analyse eine Rolle.

Vor diesem Hintergrund steht für den Bürgermeister der Gemeinde Milower Land, Felix Menzel, die Aufarbeitung der Geschehnisse im Vordergrund. „Es regt ja auf, macht betroffen, es gibt und gab viele Fragen“, sagte Menzel am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Für die Grundschulen in der Gemeinde und auch für die Menschen im betroffenen Ortsteil Vieritz werde es eine Nachbereitung geben. „Ich wünsche mir für die Vieritzer und für die Region, dass sie die Situation verarbeiten können“, sagte Menzel.

Der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) erklärte der Bürgermeister, dass eine seelsorgerische und psychologische Nachbereitung für die Kinder an den Grundschulen sowie Gesprächsangebote für die Anwohnenden vorgesehen sei.

