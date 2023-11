Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt nach antiisraelischer Propaganda-Beschallung in der Berliner Staatsbibliothek wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung. Das teilte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Berlin Ermittlungen nach antiisraelischer Beschallung in Bibliothek

Berlin (dpa/bb). Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt nach antiisraelischer Propaganda-Beschallung in der Berliner Staatsbibliothek wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung. Das teilte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Am Nachmittag des 3. November waren nach Angaben der Einrichtung Aussagen wie „Free Palestine“ und „Stop the Genocide“ (Stoppt den Genozid) im zentralen Lesesaal über Bluetooth-Lautsprecher abgespielt worden. „Die Staatsbibliothek hat Anzeige erstattet und duldet in ihren Gebäuden keinerlei antisemitische Propaganda“, teilte eine Sprecherin damals mit. Laut einem Statement auf der Webseite der Staatsbibliothek richtet sich die Anzeige gegen Unbekannt.