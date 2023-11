Institut forscht künftig unter Unesco-Siegel

Das Forschungsinstitut für Biosphärenreservate an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde arbeitet künftig mit besonderer Anerkennung der UN-Organisation Unesco. Die Weltorganisation übernimmt für acht Jahre die von Deutschland beantragte Schirmherrschaft für das 2019 gegründete Institut, wie die Deutsche Unesco-Kommission am Montag mitteilte. Die Wissenschaftler arbeiteten damit unter dem Siegel der Unesco und verpflichteten sich, bestimmte Programme der Organisation zu unterstützen, erläuterte der wissenschaftliche Co-Direktor des Instituts für Biosphärenreservate, Pierre Ibisch.

Eberswalde (dpa/bb). Das Forschungsinstitut für Biosphärenreservate an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde arbeitet künftig mit besonderer Anerkennung der UN-Organisation Unesco. Die Weltorganisation übernimmt für acht Jahre die von Deutschland beantragte Schirmherrschaft für das 2019 gegründete Institut, wie die Deutsche Unesco-Kommission am Montag mitteilte. Die Wissenschaftler arbeiteten damit unter dem Siegel der Unesco und verpflichteten sich, bestimmte Programme der Organisation zu unterstützen, erläuterte der wissenschaftliche Co-Direktor des Instituts für Biosphärenreservate, Pierre Ibisch.

Unesco-Biosphärenreservate sollen Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sein und streben einen Ausgleich der Interessen von Umweltschutz und Wirtschaft an. Nach Unesco-Angaben gibt es 748 solcher Reservate in 134 Ländern weltweit. Darunter ist in Brandenburg etwa der Spreewald und die Flusslandschaft Elbe-Brandenburg.

Die Hochschuleinrichtung in Eberswalde forscht zur Bedeutung von Biosphärenreservaten weltweit und bietet Weiterbildungen zu den Modellregionen nachhaltiger Entwicklung an. Seit 2020 gibt es dort laut Mitteilung das erste englischsprachige Master-Programm zu Biosphärenreservaten weltweit. Die besondere Zusammenarbeit mit der Unesco soll laut Hochschule bei einer Veranstaltung im kommenden Jahr offiziell besiegelt werden.