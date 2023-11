Ministerium: Wirtschaftlichkeit des Asylzentrums gesichert

Neben der Linken und den Grünen im Landtag haben auch BVB/Freie Wähler Vorbehalte gegen das geplante Asylzentrum am Flughafen BER. Nun liegt eine Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit vor.

Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» hängt an einer Wand.

Potsdam (dpa/bb). Die Wirtschaftlichkeit des geplanten Asylzentrums am Flughafen BER ist nach Angaben des Innenministeriums gesichert - auch wenn Mieter und Flächenbedarf noch nicht komplett feststehen. Die „wesentlichen Parameter“ für eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit seien berücksichtigt worden, antwortete das Innenressort auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Matthias Stefke (BVB/Freie Wähler).

In der Untersuchung der Firma PD - Berater der öffentlichen Hand sei die Lage des Grundstücks als alternativlos beschrieben, teilte das Ministerium mit. Das Grundstück könne nach Ablauf der Mindestmietzeit „so nicht am Markt platziert werden“. Für die Miethöhe seien alle relevanten Kosten- und Erlösoptionen untersucht und dem Mietpreis gegenübergestellt worden.

Etwa die Hälfte der Bürofläche des Zentrums soll hauptsächlich an den Bund weitervermietet werden. Mit dem Bundesinnenministerium sei eine „Grundsatzverständigung“ erzielt worden. Berechnet worden seien eine 25-jährige und eine 30-jährige Nutzung.

Mit dem Ankunftszentrum für Asylbewerber sollen Flüchtlinge nicht wie bisher zur Erstaufnahme nach Eisenhüttenstadt gebracht werden. Geplant ist auch ein Ausreisegewahrsam und ein Unterkunfts- und Transitgebäude für Menschen, deren Einreise verweigert wurde.

Linke und Grüne im Landtag kritisieren unter anderem, dass das Projekt ohne Ausschreibung an einen Privatinvestor vergeben wurde. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte dies damit begründet, dass der Investor die Grundstücke besitzt. Die Grünen hatten zuletzt betont, ihre Bedenken blieben bestehen.

Das Finanzministerium hat Haushaltsmittel für das Vorhaben freigegeben. Für Planung und Projektbegleitung sind in diesem Jahr bis zu 400 000 Euro und im nächsten Jahr 700.000 Euro vorgesehen.

Für den Abgeordneten Stefke bleiben Fragen offen. „Die Wirtschaftlichkeit ist für mich nicht nur die Frage der Miethöhe. Es hätte auch geklärt werden müssen, was der Bau durch einen privaten Investor kostet und was durch das Land“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Damit stelle sich die Frage, ob der Besitzer eines Schlüsselgrundstücks auch der Projektentwickler sein müsse. „Weshalb hat der Bund mit seinen Kapazitäten an Grundstücken das Zentrum nicht gebaut?“, fragte er.