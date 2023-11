Die Zeitenwende ist auch in den Krankenhäusern nötig

Noch immer muss hoch spezialisiertes medizinisches Personal Daten per Hand von einer Software in die nächste schieben. Ein Irrsinn.

Berlin. Wer jemals in einem Berliner Krankenhaus war, kennt das absurde Prozedere und wundert sich wahrscheinlich. An mehreren verschiedenen Stationen erfragen meist freundliche Menschen stets ähnliche Informationen, schreiben sie entweder auf Zettel oder tippen sie in Computer ein. Dass das Ärzte und Pflegekräfte frustriert, ist kein Wunder. Für die Patienten ist es auch nicht hilfreich, alles dreimal sagen zu müssen und gezwungen zu sein, ihre Krankengeschichte selber parat zu haben. Wann hatte ich nochmal diese Operation? Und worum ging es nochmal? Nicht alle haben diese Informationen stets präsent, schon gar nicht in einem Notfall.

Die Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern ist wie im gesamten Gesundheitswesen auf einem erbärmlichen Niveau. Wie Geschichten aus einer anderen Welt klingen Berichte aus modernen Pflegeheimen, wo die Pflegekräfte ihre Befunde und Berichte einfach ins Mobiltelefon sprechen und der Computer daraus lesbare Texte erstellt.

In Singapur schreibt Künstliche Intelligenz den Arztbrief während des Patientengesprächs

Charité-Chef Heyo Kroemer hat in Singapur gelernt, dass es schon künstliche Intelligenz gibt, die einem normalen Gespräch zwischen Arzt und Patienten folgen und daraus sogleich den Arztbrief formulieren kann. Solche, für alle weiteren Behandlungen hilfreichen Berichte werden in Berlin bisweilen noch mit der Hand auf Zettel geschrieben. So wird es nicht bleiben können. Der Fachkräftemangel und die sich bereits abzeichnende Ruhestands-Welle auch im Gesundheitswesen wird dazu zwingen, möglichst viele Tätigkeiten, die nicht direkt mit der Arbeit an den Patienten zu tun hat, effizienter zu organisieren, und das heißt: zu digitalisieren.

Was mit den Daten geschieht

Natürlich fragen sich viele Menschen völlig zurecht, was denn in solchen für sie undurchschaubaren Systemen mit ihren sensiblen Gesundheitsdaten geschieht. Aber es kann gerade mit Blick auf die Charité, die über Jahre stets ihren Platz im Bericht der Berliner Datenschutzbehörde gefunden hat, nur besser werden. Ein Flickenteppich, bei dem Informationen sogar noch per Fax weitergegeben werden, bietet jedenfalls keinesfalls besseren Schutz als ein modernes IT-System. In Singapur, berichtete der Charité-Chef, schalte sich die Künstliche Intelligenz sogar kurz aus, wenn Arzt und Patient mal kurz ein privates Wort wechseln.

Bisher nur zwei Millionen Euro pro Jahr

Die schlechte Lage ist natürlich kein Wunder. Deutschlands größtes Krankenhaus, die Berliner Universitätsklinik Charité, lässt sich ihre Informationstechnologie im Jahr nur zwei Millionen Euro kosten, wie der Vorstand am Montag im Wissenschaftsausschuss des Berliner Landesparlaments berichtete. Das ist ein Prozent des Umsatzes von zwei Milliarden Euro. Vergleichbare amerikanische Krankenhäuser gäben das Fünf- bis Zehnfache aus.

Berlin wird nicht umhin kommen, kurzfristig 200 Millionen für die Charité aufzubringen

Für Berlin und seine ausgeknautschte Landeskasse sind all diese Themen sehr real und vor allem sehr akut geworden. 200 Millionen Euro braucht die Charité, um bis 2027 ihre alte und nicht länger vom Hersteller unterstützte Software durch ein umfassendes Krankenhausinformationssystem zu ersetzen.

Für den Senat und die Abgeordneten, die gerade in den Haushaltsberatungen für 2024/25 um 10.000-Euro-Beträge feilschen, ist es schon eine Zumutung, kurzfristig ein solches Großprojekt in den Etat zu drücken. Warum der Charité-Vorstand erst so spät mit dieser Notlage herauskam und nun dem Parlament die Pistole auf die Brust setzt, ist noch nicht so recht erklärt. Aber niemand wird sich trauen, dem prestigeträchtigen Aushängeschild der Berliner Gesundheitswirtschaft eine solche essenzielle Zukunftsinvestition zu verweigern. Womöglich war es den Charité-Chefs auch einfach unangenehm, nach der Kostenexplosion beim Bau des neuen Herzzentrums auf mehr als 500 Millionen Euro gleich nochmal eine dreistellige Millionensumme für die Software zu fordern.