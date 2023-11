Lang erwartet von Scholz klare Worte an Erdogan

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat für den geplanten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an diesem Freitag in Deutschland klare Ansagen verlangt. Es sei wichtig, diplomatische Kanäle aufrecht zu erhalten und im Gespräch zu bleiben, auch um sich für die Belange und die Sicherheit Israels einzusetzen, sagte Lang am Montag in Berlin. „Und gleichzeitig haben wir am Wochenende abscheuliche Worte von Erdogan zu Israel erlebt und auch eine Relativierung des Terrors der Hamas.“ Angesichts der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel hatte Erdogan zuletzt von „Faschismus“ gesprochen.