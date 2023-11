Woidke erkältet: Kabinettssitzung in Luckenwalde verschoben

Wegen einer Erkältung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fällt die auswärtige Kabinettssitzung am Dienstag in Luckenwalde (Teltow-Fläming) aus. Auch der am Abend geplante Bürgerdialog in der Fläminghalle in Luckenwalde müsse leider verschoben werden, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. „Dem Ministerpräsidenten fehlt schlichtweg die Stimme“, erklärte Regierungssprecher Florian Engels.

Trotz der Absage der auswärtigen Kabinettssitzung will Innenminister Michael Stübgen (CDU) an einem Besuch in der Erstaufnahme Wünsdorf festhalten. Dort sollen wegen der hohen Zahl der ankommenden Flüchtlinge bis Anfang kommenden Jahres 500 weitere Plätze in Containern entstehen. Weitere 500 Plätze sollen bis Anfang 2024 in Eisenhüttenstadt entstehen.