Giffey: „Respekt Coaches“ nicht streichen

Berlins SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hat Sparpläne der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Präventionsprogramm „Respekt Coaches“ kritisiert. „Das wichtige und erfolgreiche Programm der Respekt Coaches streichen zu wollen, ist für mich nicht nachvollziehbar“, teilte die SPD-Politikerin am Montag mit. Das Programm sei 2018 in ihrer Zeit als Bundesfamilienministerin unter dem Leitsatz „Lass uns reden - Reden bringt Respekt“ gegen Ausgrenzung, Gewalt, Rassismus und Judenhass ins Leben gerufen worden. „Es kommt da zum Tragen, wo es besonders gebraucht wird: in den Brennpunkt-Schulen bundesweit.“