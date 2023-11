Acht Verletzte nach schwerem Unfall auf A2: Drei Kinder

Bei einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 2 in Richtung Magdeburg sind acht Menschen verletzt worden, darunter auch drei Kinder. Nach Angaben der Polizei fuhr zuerst ein 26-jähriger Autofahrer zwischen Wollin und Ziesar aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Ford auf. Die 45 Jahre alte Fahrerin, in deren Auto drei Kinder im Alter von acht, neun und zwölf Jahren saßen, kam daraufhin in ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und kam schließlich auf der linken Fahrspur zum Liegen.