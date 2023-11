Berlin und Brandenburg hoffen auf baldiges schnelleres Bauen

Die Länder Berlin und Brandenburg setzen angesichts des angespannten Wohnungsmarkts in der Hauptstadt und der Umgebung auf eine baldige Umsetzung des geplanten schnelleren Bauens. „Das, was wir als Landesgesetzgeber machen können, werden wir dann sicherlich vorantreiben auch an Abstimmungen mit dem Land Brandenburg“, sagte Berlins Bausenator Christian Gaebler (SPD) am Montag in der Parlamentarischen Konferenz Berlin-Brandenburg.