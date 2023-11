Schulen Zahl der eingeschulten Kinder in Berlin leicht gestiegen

Vier Schulranzen stehen bei einer Einschulung in einer Grundschule auf einer Bank.

In Berlin sind im laufenden Schuljahr rund 38.200 Schülerinnen und Schüler eingeschult worden. Das sind 0,5 Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr, wie das Statistische Bundesamt unter Verweis auf vorläufige Angaben am Montag in Wiesbaden mitteilte.