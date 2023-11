Fröhlich vom Erfolg des „Die drei ???“-Podcasts überrascht

Hörspiel-Star Andreas Fröhlich (58) ist über den Erfolg seines Podcasts über die Serie „Die drei ???“ verblüfft. „Dass unser - zugegeben - etwas nerdiger Podcast so gut angenommen wurde und so viele Fans im Netz hat, hatte mich schon überrascht“, sagte Fröhlich über sein Projekt „Haschimitenfürst - Der Bobcast“ in Zusammenarbeit mit Hörspielmacher Kai Schwind. Mit rund fünf Millionen Downloads und Streams sowie fast 300.000 Abrufen pro Monat gehört der „Bobcast“ zu den reichweitenstärksten deutschen Podcasts.

„Aber die Resonanz auf unseren Live-Bobcast hat dies nochmal getoppt“, fuhr der Bob-Andrews-Sprecher Fröhlich fort. „Das Bühnenerlebnis mit der unmittelbaren Reaktion des Publikums hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir uns dafür entschieden haben, im kommenden Jahr eine etwas größere Tour mit neuen Inhalten zu wagen.“ Er freue sich riesig auf den Tourstart im kommenden April und „die Begegnung mit alten und neuen Fragezeichen-Fans“, so der Berliner.

Im vergangenen Juni waren die zwei Podcaster drei Mal live vor Publikum in NRW aufgetreten - in Soest, Gelsenkirchen und Münster. Im kommenden Jahr soll es zehn weitere Veranstaltungen zwischen Mitte April und Anfang Juni geben. Der Vorverkauf startet an diesem Montag (13.11.). Unter dem Motto „Stimmen aus der Kindheit“ präsentieren Fröhlich und Schwind Hintergründe, Anekdoten und Insiderwissen.

Es geht unter anderem um Darsteller, Skriptfehler und Versprecher jeder einzelnen „Die drei ???“-Hörspielfolge. „Besonders die Original-Manuskripte von Hörspielproduzentin Heikedine Körting sind für mich ein unschätzbarer Fundus, der mir viele Erinnerungen und Anknüpfungspunkte ins Gedächtnis ruft“, so Fröhlich. Die Serie „Die drei ???“ erscheint seit 1979 beim Hamburger Label Europa - stets mit Fröhlich, Oliver Rohrbeck und Jens Wawrczeck in den drei Hauptrollen.