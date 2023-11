Wolken und Regen in Berlin und Brandenburg: Dienstag windig

Wolken und Regen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in die Woche. Dabei beginnt der Tag zunächst heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf verdichtet sich dann die Wolkendecke. Am Nachmittag kommt es in Berlin und in der Uckermark zu lang anhaltenden und teils kräftigen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt und regnerisch. In der zweiten Nachthälfte klingt der Regen etwas ab - die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 4 und 7 Grad.