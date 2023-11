Trotz großem Kampf: Füchse verpassen Super-Globe-Triumph

Die Füchse Berlin haben ihren dritten Triumph beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien verpasst. Am Sonntag unterlagen die Berliner in Dammam trotz einer zeitweiligen Fünf-Tore-Führung im Finale gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Magdeburg nach Verlängerung mit 32:34 (16:13, 29:29). Für die Füchse war es in dieser Saison die erste Niederlage überhaupt. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit neun, sowie Mijajlo Marsenic und Jerry Tollbring mit je sieben Toren.