81-Jähriger löst Polizeieinsatz mit Hubschrauber aus

Grünheide (dpa/bb). Die Suche nach einem 81-Jährigen im Landkreis Oder-Spree hat einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Nach mehrstündiger Suche - auch mit Hubschraubern - konnte der Mann wohlbehalten, aber stark unterkühlt gefunden werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Den Angaben nach hatte der Senior am Samstag die Berliner Polizei darüber informiert, dass er sich auf einer Wiese in Brandenburg festgefahren habe. Über seinen Standort konnte er aufgrund seines verwirrten Zustandes keine genauen Angaben machen und bat um Hilfe.

Durch eine von der Familie genehmigte Handyortung konnte dann sein Standort im Bereich Freienbrink nahe Grünheide (Oder-Spree) lokalisiert werden. Wegen der Dunkelheit wurde ein Polizeihubschrauber angefordert.

Nach einem größeren Einsatz mit mehrstündiger Suche am Boden und in der Luft und einer zwischenzeitlichen Ablösung des Brandenburger Helikopters durch einen der Polizei Berlin konnte der Mann schließlich aufgefunden werden. Weil er zwischenzeitlich in einen Bach gefallen war, war er stark unterkühlt. Er wurde noch vor Ort von Rettungskräften versorgt.