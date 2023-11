Berlin: Motorradfahrer bei Unfall in Lichtenrade verletzt

In Lichtenrade gab es am Freitag einen Abbiege-Unfall. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Lichtenrade verletzt

In Mitte erlitt ein Mann eine Schussverletzung

Nach Schüssen: Großer Polizeieinsatz im Havelland

Berlin. Ein Mann ist am Freitagabend in Mitte angeschossen worden. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Der Täter konnte flüchten. Auch in Vieritz im brandenburgischen Landkreis Havelland war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. In Lichtenrade erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall Verletzungen. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

20.35 Uhr: Ein 37 Jahre alter Israeli, der Davidstern-Sticker verteilen wollte, ist am Samstag vor einem Lebensmittelgeschäft in Charlottenburg angegriffen und bedroht worden. Der Mann sei dabei nicht verletzt worden, aber die Linse seiner Kamera sei kaputtgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Abend. Der Angreifer sei ein Mitarbeiter des Ladens gewesen. Gegen ihn sei ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet worden.

Der 59-Jährige habe sich über die Aufkleber-Aktion echauffiert und gesagt: „Hier nicht!“, erläuterte die Sprecherin. Vor dem Geschäft habe sich dann ein Streitgespräch entwickelt, wobei der Beschäftigte des Ladens auf den Israeli losgegangen sei. Dabei habe er gerufen: „Ich schneide dich auf!“ Zudem habe er Zeigefinger und Daumen über die eigene Kehle geführt, was als Drohung gemeint gewesen sei.

Laut „Bild“-Zeitung handelt es sich bei dem Angegriffenen um den israelischen Filmemacher Gilad Sade. Das Blatt zitiert ihn mit den Worten: „Der Mann stürmte mit einem Döner-Messer auf mich zu. Dann schlug er auf meine Kamera und mein Gesicht ein. Verletzt wurde ich zum Glück nicht. Ich verstand nicht, was er sagte, alles ging sehr schnell.“ Er sei gerade in Deutschland, um einen Film zu drehen, sagte Sade der „Bild“. „So angegriffen wurde ich noch nie. Angst habe ich nicht um meine Person, sondern um alle jüdischen Menschen. Und unsere ganze Gesellschaft.“

Frau beleidigt Grünen-Politiker rassistisch – Staatsschutz ermittelt

Jian Omar (Bündnis90/Grüne) spricht während der Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus.

12.28 Uhr: Der Staatsschutz hat Ermittlungen gegen eine Frau aufgenommen. Die 61-Jährige hatte am Freitag gegen 17.30 Uhr zunächst gegen die Fensterfront eines Bürgerbüros der Grünen an der Elberfelder Straße in Mitte geschlagen. Im weiteren Verlauf schrie sie den Abgeordneten Jian Omar an, beleidigte ihn fremdenfeindlich und äußerte sich volksverhetzend. Danach entfernte sie sich. Der Politiker und eine Zeugin folgten ihr bis zu einer Bushaltestelle. Dort warteten sie auf die Polizei. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Tatverdächtige entlassen.

Der Grünen-Politiker Jian Omar hatte bereits am Freitagabend beim Kurznachrichtendienst X von dem tätlichen Angriff berichtete. Seinen Aussagen zufolge habe die Person ihn auch mit einem Hammer angegriffen. Körperliche Verletzungen habe er nicht erlitten.

Ich habe eine Anzeige erstattet und die Polizei hat wegen der politischen Motivation Tat und der Volksverhetzung auch den Staatsschutz informiert und Ermittlungen aufgenommen 2/3 — Jian Omar (MdA) (@OmarJian) November 10, 2023

Tempelhof-Schöneberg: Autofahrer erfasst Motorradfahrer beim Linksabbiegen

11.40 Uhr: Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Lichtenrade im Bezirk Tempelhof-Schöneberg bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 60 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen vom Lichtenrader Damm den entgegenkommenden 35 Jahre alten Motorradfahrer erfasst. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).

Mann wird in Mitte angeschossen – Täter flüchtet

Einsatzfahrzeuge stehen auf der Bernauer Straße.

11.20 Uhr: Ein Mann ist am Freitag in Gesundbrunnen im Bezirk Mitte angeschossen worden. Der Täter ergriff die Flucht. Mehr über den Polizeieinsatz lesen Sie hier.

SEK-Einsatz im Havelland

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei bereitet sich auf den Einsatz vor.

8 Uhr: Eine bewaffnete Person hat sich mit einem Kind in einem Wohnhaus in Vieritz im Landkreis verschanzt und schießt auf Polizisten. Ein Spezialeinsatzkommando war wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung angerückt. In der Nacht kommt das Kind frei. In diesem Artikel berichten wir über die aktuelle Entwicklung.