Union vor schwerer Aufgabe bei Tabellenführer Leverkusen

Der 1. FC Union Berlin will am Sonntag endlich auch in der Bundesliga seine Niederlagenserie beenden. Die Aufgabe wird für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer beim ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) allerdings schwierig. „Sie sind aktuell die beste Mannschaft der Liga“, sagte der 57 Jahre alte Schweizer über die Werkself.