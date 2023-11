Israelischer Journalist in Berlin mit Messer bedroht

Am Samstagnachmittag wurde ein 37 Jahre alter Mann in Charlottenburg mit einem Messer bedroht. Er wollte wohl Aufkleber verteilen.

Ein 37 Jahre alter Israeli ist am Samstagnachmittag in einem Restaurant in Charlottenburg mit einem Messer bedroht worden. Das bestätigte die Berliner Polizei auf Nachfrage. Der Mann wollte in dem Restaurant an der Bleibtreustraße Aufkleber der Initiative „Berlin welcomes jews“ verteilen. Ein 57 Jahre alter Mann sei daraufhin auf den Mann und seinen Begleiter losgegangen. Die tat habe sich gegen 13.30 Uhr ereignet.

Weiter sei es zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen. Daraufhin habe der 57-Jährige den 37-Jährigen zu Boden geschubst und mit den Worten bedroht: „Ich schneide dich auf“, wie eine Polizeisprecherin auf Morgenpost-Nachfrage sagte. Dazu habe er eine Handbewegung gemacht, wie ein Finger den Hals durchschneide. Dabei sei seine Linse der Kamera kaputtgegangen. Verletzt worden sei jedoch niemand. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die „B.Z.“ berichtet, handelt es sich bei dem 37-Jährigen um einen israelischen Journalisten. „Ich bin gerade in Deutschland, um einen Film zu drehen – 85 Jahre nach der Reichsprogromnacht. So angegriffen wurde ich noch nie“, zitiert ihn die Zeitung.