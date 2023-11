CDU Berlin: EU-Außengrenzen besser schützen

Berlin. Die Spitzenkandidatin der Berliner CDU zur Europawahl, Hildegard Bentele, hat sich für Auffangeinrichtungen an den EU-Außengrenzen ausgesprochen, um zu verhindern, dass immer mehr Menschen in die EU immigrieren. „Wir brauchen diese Auffangeinrichtungen, in denen innerhalb von 90 Tagen über die Asylanträge entschieden wird“, sagte Bentele nach ihrer Nominierung auf einem Europa-Parteitag der CDU.

Der Abschluss von Rückführungsabkommen mit Herkunfts- und Transitländern sei schwierig, sagte die Europa-Abgeordnete der CDU im europäischen Parlament. Die Erfahrung, zum Beispiel mit Tunesien habe gezeigt, dass das schwer umzusetzen sei. „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Tunesien sagt, das von der EU angebotene Geld reiche nicht aus.“

CDU will Fluchtursachen bekämpfen

Unterstützung erhielt Bentele auf dem Parteitag von Johann Wadephul, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. „Die europäische Union muss es schaffen, dass die Leute gar nicht erst nach Europa kommen“, sagte Wadephul. Dazu gehöre, dass die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex gestärkt werde. „Am Ende muss da jemand stehen, der zwar Verständnis für die Flüchtlinge zeigt, aber deutlich mache, dass die Einreise nicht möglich sei.

Am Samstag fand der Europa-Parteitag der CDU statt.

Foto: Christophe Gateau / DPA Images

Wichtig sei es auch, wirtschaftliche Kooperationen in Krisenregionen auszubauen, um vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen, damit möglichst wenig Menschen sich überhaupt auf den Weg nach Europa machten. Dazu gehöre auch vor Ort zu helfen, um die Folgen des Klimawandels bewältigen zu können.

Einig waren sich Bentele und Wadephul darin, dass die Einrichtung einer gemeinsamen europäischen Armee nicht sinnvoll sei. Vielmehr müssten die bestehenden Armeen der EU-Mitgliedsstaaten besser miteinander kooperieren und sich aufeinander abstimmen. „Nicht jedes Land braucht einen eigenen Panzer“, sagte Wadephul.

Bentele lehnt eine gemeinsame EU-Armee ab

„Eine gemeinsame Armee war lange Teil des CDU-Programms“, räumte Bentele ein. Aber die Einrichtung einer solchen gemeinsamen Armee sei vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Interessen in Europa nicht realistisch.

Die Wahlen zum Europäischen Parlament stehen am 9. Juni an. Für die Berliner CDU steht nach den Mehrheitsverhältnissen unter den verschiedenen CDU-Landesverbänden voraussichtlich ein Platz zur Verfügung. Bentele sitzt bereits seit 2019 im EU-Parlament. Davor war sie von 2011 bis 2019 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Bentele ist 47 Jahre alt und gelernte Diplomatin.