Brauchtum Cottbuser Rathaus in Narrenhand: Karneval hat begonnen

Die Karnevalssession hat in Brandenburg begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr wurde vor dem Rathaus in Cottbus mit einem Schuss aus einer Konfettikanone die Narrenzeit eingeläutet. Der Beigeordnete und Ordnungsdezernent Thomas Bergner und eine weitere Mitarbeiterin der Stadtspitze übergaben den Rathausschlüssel symbolisch an die Karnevalsvereine.