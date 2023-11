Berlin: Kai Wegner kündigt härteres Vorgehen gegen illegale Migration an

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat ein härteres Vorgehen gegen illegale Migration und Hass schürende antisemitische Parolen angekündigt. „Wir haben es in der Vergangenheit Schleusern und Schleppern zu leicht gemacht, Leute herzubringen“, sagte Wegner am Sonnabend auf einem Europa-Parteitag der CDU. „Wir müssen Schleusern und Schleppern das Handwerk legen.“

Vor dem Hintergrund des eskalierten Nahost-Konflikts kritisierte Wegner erneut antisemitische Parolen auf den pro-palästinensischen Demonstrationen scharf. „Unsere Generation ist nicht schuld an den Gräueltaten der Nazis, aber wir haben eine Verantwortung, dass so etwas nie wieder passieren kann“, sagte Wegner. Das werde die Stadt nicht zulassen.

Nach dem Terroranschlag der inzwischen in Deutschland verbotenen radikal-palästinensischen Hamas-Bewegung versicherte Wegner Israel und allen jüdischen Menschen in der Stadt uneingeschränkte Solidarität. „Wenn ich sehe, dass die Terror-Angriffe auch auf unseren Straßen relativiert werden und die Taten von einer kleinen Minderheit gefeiert wird, dann sage ich: Das ist nicht unser Berlin.“ Diese Leute gehörten nicht zu Berlin.

Wegner verteidigte die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen Montag, die Außengrenzen der Europäischen Union besser zu schützen. Bis es so weit sei, müssten auch die innerdeutschen Grenzen besser geschützt werden und sogenannte Pull-Effekte beseitigt werden. Dabei handelt es sich um vermeintliche Anreize für Flüchtlinge, nach Deutschland statt in andere Länder migrieren zu wollen.

Bundesregierung soll Voraussetzungen für schnellere abschiebungen schaffen

Abgelehnte Asylbewerber müssten endlich auch schneller abgeschoben worden, forderte der Regierende Bürgermeister. „Statt das nur zu sagen, erwarte ich von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Möglichkeiten dafür schaffen und entsprechende Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern abzuschließen.“

Wegner begrüßte außerdem die Pläne, Leistungen für Asylbewerber teilweise über eine Bezahlkarte zu regeln. „Ich weiß gar nicht, was man gegen eine Bezahlkarte haben kann“, sagte Wegner. Mit einer Karte zu bezahlen sei mittlerweile überall Standard. „Und ich will nicht, dass Leute Geld in ihre Heimat schicken.“ Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte angekündigt, die Überweisung von Asylleistungen in Ausland erschweren zu wollen.

Hildegard Bentele erneut Spitzenkandidatin der CDU für das Europaparlament

Auf dem Parteitag wählten die Delegierten Hildegard Bentele erneut zur Spitzenkandidatin für die Europawahlen im kommenden Jahr. Bentele war die einzige Kandidatin für den Spitzenplatz und erhielt 180 von 227 Stimmen. Die 48-Jährige sitzt seit 2019 für die CDU im europäischen Parlament.