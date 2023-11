Volleyball BR Volleys setzen in Friedrichshafen ein Zeichen

Die Berlin Volleys haben ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Bei ihrem Vorhaben, im nächsten Jahr alleiniger Rekordmeister im deutschen Volleyball zu werden, überrollten sie in der Bundesliga am Freitagabend auswärts den mit 13 Titelgewinnen noch gleichauf liegenden VfB Friedrichshafen mit 3:0 (25:21, 25:19, 25:20). Doch die Akteure der Berliner fanden nach dem Match noch Anlass zur Selbstkritik. „Eigentlich“, sagte ihr Zuspieler Johannes Tille, „müssen wir auch mal einen ganzen Satz lang richtig Gas geben. Das haben wir in dieser Saison bisher nicht geschafft.“