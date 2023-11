Berliner CDU berät am Samstag über Europafragen

Die Berliner CDU hat für Samstag zu einer Landesvertreterversammlung eingeladen. Sie steht im Zeichen der Wahlen zum Europaparlament im kommenden Juni. Die Delegierten kommen dafür am Vormittag (10.00 Uhr) in einem Hotel in Berlin-Mitte zusammen. Berlins Regierender Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner will eine Rede unter dem Motto „Mit Sicherheit. Für Europa“ halten.